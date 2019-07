Invoer zone 30 moet leefbaarheid Borsbeek West verbeteren ADA

01 juli 2019

10u42 3 Borsbeek Wie Borsbeek West binnenrijdt zal dat nu aan maximum 30 kilometer per uur mogen doen. Met de maatregel wel het bestuur onder andere het sluipverkeer in de August van Putlei en de Manebruggestraat ontmoedigen.

Het lokaal bestuur Borsbeek gelooft dat de inrichting van de zone 30 de leefkwaliteit in bepaalde wijken zal verhogen. “Deze snelheidsbeperking heeft immers een gunstig effect op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Het geluidsniveau van het verkeer is lager, de oversteekbaarheid van de straat is beter, de kans op ongeval is minder en de uitstoot van uitlaatgassen is lager”, klinkt het. Door de snelheid te beperken tot 30 kilometer per uur wil het lokaal bestuur bovendien het sluipverkeer in de August van Putlei en de Manebruggestraat ontmoedigen. De invoering van zone 30 moet dus de woonfunctie laten primeren op de verkeersfunctie en een aangenamere sfeer creëren voor de bewoners.

De zone 30 sluit aan bij de bestaande zone 30 in Deurne. Naast de zone 30-borden die het begin en het einde van de zone aankondigen, zijn ook wegmarkeringen aangebracht om deze zone extra aan te duiden.