Hulp gevraagd voor nieuwe inrichting Fort 3 tijdens Denkavond ADA

29 juli 2019

14u08 0 Borsbeek Dit najaar start de restauratie van de linker-zijcaponnière van het fort en het gemeentebestuur bereidt er de bouw van de Academia voor. Maar het bestuur wil meer en vraagt de inwoners om hulp bij het uitwerken van de hele historische site tot een recreatieve zone tijdens een denkavond.

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren ook al heel wat bestaande verharding weggenomen en heringericht. Enkele maanden geleden kreeg Borsbeek van de Vlaamse overheid 250.000 euro extra subsidies om dit werk voort te zetten. “Met deze subsidies kunnen we maar liefst een extra 20.000 vierkante meter verder ontharden tegen einde 2022. Het doel is om de ontharde oppervlakte om te vormen tot een recreatiezone met grasperken, begroeiing en wandelpaden”, klinkt het bij de gemeente.

En hoe die recreatiezone er moet gaan uitzien, wil het bestuur in overleg met de bewoners vastleggen. Daarom organiseert het bestuur een inspraaktraject waarbij iedere Borsbekenaar de kans krijgt om mee na te denken hoe we Fort 3 in de toekomst best inrichten tijdens een denkavond op 24 september.

Wie wil deelnemen aan de denkavond moet zich inschrijven via de website van de gemeente.