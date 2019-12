Honderden nieuwjaarszangertjes wensen Borsbekenaren een zalig 2020 ADA

31 december 2019

Nog een paar uur te gaan en 2019 is niet meer dan een herinnering (en een schrijffout de eerst komende dagen wanneer je een datum moet noteren.) In heel wat gemeentes gaat die laatste dag van het jaar gepaard met heel wat nieuwjaarszangertjes. Ook in Borsbeek trokken de kinderen de straat op om iedereen gelukkige wensen toe te zingen in ruil voor een snoepje of iets anders lekkers. Nadien werden de kinderen getrakteerd op een warme pannenkoek.

En zo blijft ook deze traditie voortbestaan.