Hele maand proeflessen in de Academia Borsbeek ADA

03 september 2019

16u30 0

Ook het Deeltijds Kunstonderwijs is aan het nieuwe schooljaar begonnen. De creatievelingen die zich graag willen inschrijven maar nog niet weten welke richting ze graag willen volgen, kunnen een hele maand september proeflessen volgen. De proeflessen gaan door in de ateliers tijdens de gewone lestijden. De plaatsen zijn beperkt dus je schrijft je best in.

Inschrijven kan nog in de maand september via het secretariaat op maandag van 13u tot 16u en van 19u tot 21u, dinsdag van 11.30u tot 16u en van 19u tot 21u, woensdag van 14u tot 17u en zaterdag van 9u tot 16u. Betaling kan met Bancontact.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Academia.