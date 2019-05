Grote rampoefening in Sint-Jozefsinsituut Annelin Marien

21u00 2 Borsbeek Wie vanaf 19 uur de Lucien Hendrickxlei is gepasseerd, zal het misschien gemerkt hebben: in het Sint-Jozefsinstituut in Borsbeek vond vanavond een grote rampoefening plaats. Er werd een chemische aanval in scène gezet, waarbij zowel de brandweer van Borsbeek als die van Wommelgem moesten samenwerken om een tiental figuranten te evacueren.

“Het gaat hier over een uitgebreide oefening, en dat gebeurt niet vaak.”, zegt Sam Kiel van Brandweer Borsbeek. “Ten eerste is de locatie, het Sint-Jozefsinstituut, groter dan bij andere oefeningen. Verder gebeurt het niet vaak dat twee posten van de brandweer meewerken. In je eigen post heb je wekelijks wel een oefening, maar hier willen we de samenwerking tussen twee posten testen. En ook het aantal slachtoffer-figuranten is groter dan normaal.”

Concreet wil dat zeggen dat er een dertigtal brandweermannen van post Borsbeek en post Wommelgem (beide van brandweerzone Rand) deelnamen aan de oefening, net als een 15-tal figuranten. Die figuranten zijn vrienden of kinderen van de brandweermannen, en moesten tijdens een geveinsde chemische aanval uit een klaslokaal worden geëvacueerd.

Rook en vuur waren dus niet te zien tijdens de oefening, want chemische dampen zijn onzichtbaar. “Het scenario is een chemische reactie in een klaslokaal, waarbij we de aanwezigen moeten evacueren. Dat gebeurt met de ladderwagen, een brancard, en sommige brandweermannen dragen een gaspak om het lokaal waar de chemische reactie is ontketent, binnen te gaan.” aldus Sam Kiel. Na de oefening zal de hele locatie nog uitgebreid worden ontsmet.

Het doel van de hele oefening is vooral de samenwerking tussen de twee brandweerposten testen. “We hopen hieruit te leren, en te zien of de communicatie en de samenwerking tussen brandweer Borsbeek en brandweer Wommelgem goed loopt.”