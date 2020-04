Exclusief voor abonnees Gepensioneerde spoedverpleger wil helpen in rusthuis maar wordt niet preventief getest op corona: “Ik wil mijn burgerplicht doen, maar niet als ik mezelf en anderen in gevaar breng” Sander Bral

20 april 2020

15u59 4 Borsbeek Met veertig jaar ervaring als spoedverpleegkunde en vijftien jaar bij de MUG wil een gepensioneerde hulpverlener uit Mortsel nu zijn ervaring inzetten om de hulpverleners in het Borsbeekse zorgcentrum Compostela bij te staan. Maar de man, die anoniem getuigt, botst op één struikelblok: hij kan (nog) niet getest worden. “Dus wil ik er niet aan de slag, het is een te groot risico voor de bewoners en mezelf.”

De brave man uit Mortsel, die zijn pensioen benut om lessen rampenmanagement te geven, schreef zich in op het Vlaams platform ‘Help de Helpers’ om de hulpverleners in Vlaanderen kosteloos bij te staan. Zo werkte hij drie weekends als vrijwilliger op de triagepost in Mortsel, waar mensen met symptomen getest worden op corona.

Risicoleeftijd

“Na die drie weekends werd ik gevraagd om te gaan helpen in woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek”, zegt de Mortselaar. “Dat wilde ik enorm graag doen, maar wel op één voorwaarde, dat ik zelf getest zou worden op corona. Want na drie weken op een triagepunt gewerkt te hebben, waar het risico op besmetting uiteraard hoger ligt, zou ik zelf wel eens besmet kunnen zijn, ondanks de goede voorzorgsmaatregelen en ik me niet ziek voel. Ik wil uiteraard geen andere hulpverleners besmetten of bewoners van het zorgcentrum. Bovendien behoor ik zelf ook tot de risicoleeftijd en kan ik daar niet roekeloos mee omspringen.”

