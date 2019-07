Gemeente zoekt uitbaters cafetaria sport- en ontmoetingscentrum Ter Smisse ADA

03 juli 2019

10u52 4 Borsbeek Wie voelt zich geroepen om de cafetaria van het sport- en ontmoetingscentrum Ter Smisse uit te baten? Die vraag ziet het gemeentebestuur van Borsbeek liefst zo snel mogelijk beantwoord.

De gemeente Borsbeek heeft een openbare oproep gelanceerd om nieuwe uitbaters voor de cafetaria van het sport- en ontmoetingscentrum Ter Smisse te vinden. Het gaat om een concessieovereenkomst met een looptijd van 8 jaar tot 2027.

Geïnteresseerden kunnen het inschrijvingsformulier, de concessievoorwaarden en het bestek downloaden op de website van de gemeente of opvragen op de dienst vrije tijd van de gemeente. De inschrijving en de verplichte bijlagen moeten het bestuur bereiken ten laatst op 5 augustus om 10 uur. Je bezorgt de documenten met een aangetekend schrijven of geeft ze af aan het onthaal in het gemeentehuis. Je krijgt dan een ontvangstbewijs.

Voor meer informatie neem je contact op met met de dienst vrije tijd, ook voor een plaatsbezoek kunnen zij je verder helpen, 03 320 94 21 vrijetijdenwelzijn@borsbeek.be.