Gemeente zoekt actieve en gepensioneerde leerkrachten om deze zomer les te geven op de zomerschool ADA

19 juni 2020

12u14 0 Borsbeek In augustus wil de gemeente Borsbeek een zomerschool organiseren voor kinderen die door de coronacrisis een leerachterstand hebben opgelopen. Daarom lanceert het bestuur een oproep naar alle actieve én gepensioneerde leerkrachten die deze zomer willen lesgeven.

De gemeente Borsbeek heeft subsidies aangevraagd om een zomerschool in te richting voor leerlingen van de lagere school. Het doel is om leerlingen die door de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen individueel te helpen en zo de bestaande leerachterstand weg te werken.

De zomerschool in Borsbeek zou lopen van 10 tot 21 augustus en dat tijdens de weekdagen. De bedoeling is om in de voormiddag les te geven en in de namiddag ontspannende activiteiten te organiseren.

Om alles in goede banen te leiden is de gemeente nu op zoek naar actieve en gepensioneerde leerkrachten en vrijwilligers om een groepje van tien tot veertien kinderen te begeleiden. De gemeente zal een vergoeding voorzien. Kandidaten mogen zich opgeven bij Kristof Van de Velde via 0477 96 82 78 of mailen naar kristof.van.de.velde@borsbeek.be.