Gemeente roept op: “Bezorg nieuwjaarszangers hartelijk welkom” ADA

18 december 2019

15u18 1 Borsbeek Op 31 december trekken opnieuw heel wat kinderen de Borsbeekse straten op voor het traditionele nieuwjaarszingen. Op de laatste dag van het jaar wensen de zangertjes iedereen een gelukkig nieuwjaar. Omdat Borsbeek die traditie graag in ere wil houden, nodigt het alle kinderen uit op dinsdag 31 december tussen 10 en 13 uur.

De deelnemende handelaars en burgers zullen de affiche aan hun raam hangen, zodat je kan zien waar de zangertjes zeker welkom zijn. Vergeet zeker je stempelkaart niet op te halen. Dit kan op het gemeentehuis of in de bibliotheek. Let wel op, want het gemeentehuis is gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. De bibliotheek is enkel gesloten op 25 en 26 december. Op 31 december kan je ook terecht in de Pastorie of in het Floris Primspark om je stempelkaart op te halen.

De gemeente roept ook iedereen op de zangertjes welkom te heten.