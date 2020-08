Gemeente Borsbeek zal inwoners elke dag informeren over toestand coronabesmettingen in de gemeente ADA

05 augustus 2020

17u43 0 Borsbeek De gemeente Borsbeek zal vanaf nu elke dag communiceren over het aantal coronabesmettingen in de gemeente via de officiële website. Ook heeft ze een brief rondgestuurd met de meest recente informatie en de te volgen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

In Borsbeek zijn er op 4 augustus 20 “indexpatiënten” verspreid over het hele grondgebied. De indexpatiënt is de persoon die als eerste positief getest is binnen een familie, gezin of bubbel en dus andere nauwe contacten kan besmetten. “De contacten van deze personen worden gebeld. Als deze intensief contact gehad hebben, moeten zij in quarantaine en worden ze getest. Zij die positief testen blijven in quarantaine tot zeven dagen na het stoppen van eventuele symptomen. Zij die negatief testen moeten 14 dagen in quarantaine of kunnen in overleg met de arts een eventuele tweede test afleggen”, zegt de gemeente.

Voortaan zal de gemeente de inwoners informeren over de meest recente cijfers op de website www.borsbeek.be. Ook tijdens de eerste coronagolf was Borsbeek zwaar getroffen maar het grote verschil is dat de besmette mensen verspreid zijn over het hele grondgebied terwijl de broeihaard zich tijdens de eerste golf voornamelijk in woonzorgcentrum Compostela bevond en deze erg professioneel werd opgevangen. Op dit ogenblik heeft het WZC geen enkele besmetting en doet er alles aan om dit zo te houden.

Inwoners van Borsbeek die geen symptomen vertonen maar zich wel willen laten testen kunnen ook terecht in het grote testdorp op de site van Spoor Oost in Antwerpen.