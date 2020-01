Gemeente Borsbeek organiseert geen grote evenementen meer en rekent op burgers met zin voor initiatief: “we zijn te klein en hebben er de mankracht niet voor” ADA

04 januari 2020

16u02 0 Borsbeek De gemeente Borsbeek zal steeds minder zelf activiteiten organiseren zoals een kerstmarkt of een EK of WK op groot scherm. Het wil daarvoor steeds meer beroep doen om haar inwoners of andere organisaties. Een eerste grote verandering is de nieuwe speelpleinwerking met Koraal vzw. Al vindt niet iedereen dat een goede evolutie.

Een kerstmarkt of een WK-voetbalmatch op groot scherm. Beide hebben niets met elkaar te maken maar staan wel altijd garant voor heel veel sfeer en ambiance. Toch zal de gemeente Borsbeek dergelijke activiteiten in de toekomst niet zelf meer organiseren. Reden? Te veel werk voor het beperkt aantal personeelsleden die ter beschikking staan. De gemeente rekent op de goodwill en het organisatorisch talent van haar burgers om evenementen te organiseren.

“Wij zijn altijd bereid om te luisteren naar voorstellen van burgers en wij zullen faciliteren waar we kunnen maar het complete organisatorische aspect op ons nemen kunnen wij niet. En dat zullen we steeds meer afbouwen. De gemeente is gewoon te klein en er is te weinig mankracht om dergelijke grote evenementen te organiseren als we ons ook op het beleidsmatige willen focussen”, vertelt schepen Kristof Van de Velde.

Koraal vzw

De eerste grote verandering doet zich voor in het domein Jeugd van Van de Velde. De vroegere speelpleinwerking werd tot voor kort georganiseerd door de gemeente zelf maar die wordt vanaf dit jaar uitbesteed aan Koraal vzw. “In het verleden is dat altijd heel goed gegaan maar de organisatie, het zoeken van monitoren, de communicatie en de begeleiding van die monitoren werd te veel. Met Koraal vzw zijn we zeker dat onze jongeren terecht kunnen in een ervaren organisatie die we grondig bestudeerd hebben”, aldus de schepen.

Dat zal voor heel wat Borsbeekse gezinnen een aanpassing vragen maar de schepen is ervan overtuigd dat Koraal vzw de juiste partner is. “Jongeren tot 15 jaar kunnen er terecht en nadien kunnen ze er voor kiezen een opleiding te volgen om zelf monitor te worden. Jongeren uit Borsbeek die al monitor zijn, moedigen we aan om zich aan te sluiten bij Koraal vzw, heel graag zelfs, zodat de Borsbeekse kinderen een monitor hebben die ze misschien al kennen.”

Voor een aantal ouders is die overstap naar Koraal vzw even wennen tot zelfs een bittere pil omdat de dagprijs hoger ligt dan voorheen. Ook vinden ze de vzw niet zo persoonlijk als de vroegere speelpleinwerking. “Mijn twee kinderen zijn twee keer geweest en ze verveelden zich dood”, vertelt Jessica De Pauw. “Er waren amper tot geen activiteiten en de kinderen moesten het grootste deel van de tijd zelf invullen. Bovendien mogen kinderen hun gsm en tablet meenemen, iets wat ik niet oké vind. Van de begeleiders mag toch verwacht worden dat ze tijd in de kinderen steken?” Na dit jaar zal het bestuur de samenwerking met Koraal vzw onder de loep nemen maar het is wel de bedoeling dat die samenwerking ook de komende jaren wordt verdergezet.