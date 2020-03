Gemeente Borsbeek lanceert oproep naar vrijwilligers ADA

13 maart 2020

14u45 2

De gemeente Borsbeek roept op tot solidariteit en lanceert een oproep naar mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger om mensen in nood te helpen. Via corona@borsbeek.be kan je je aanmelden. De gemeente bekijkt dan wanneer jouw hulp nodig is. Let wel, behoor je zelf tot één van de risicogroepen dan vragen de gemeente je om je geen kandidaat te stellen. Dat zijn personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie immuunsysteem verzwakt is.

Heb je een vermoeden dat een buur of kennis in Borsbeek hulp nodig heeft en kan je zelf niet ondersteunen, laat dit dan zeker telefonisch of via een e-mail (corona@borsbeek.be) aan het lokaal bestuur weten.

