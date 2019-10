Geboortebos krijgt nu ook Vlinderkring voor overleden kindjes ADA

30 oktober 2019

09u29 1 Borsbeek Elk jaar worden in Borsbeek nieuwe boompjes gepland in het Geboortebos. Per geboren kindje, komt er een nieuwe boom bij. Dat bos wordt nu uitgebreid met de Vlinderkring. Ook sterrenkindjes of vlinderkindjes krijgen er nu een plaats.

In 2011 nam Kempens Landschap samen met de gemeente Borsbeek het initiatief om een geboortebos aan te planten. Beide partners werken al jarenlang samen aan de inrichting van het openruimtegebied van Borsbeek. Bovenop de jaarlijkse plantdag staat er dit jaar nog iets bijzonders op het programma. Enige tijd geleden werd de burgemeester van Borsbeek Dis Van Berckelaer aangesproken door een ouder die de vraag stelde om ook een plaats voor vlinderkindjes of sterrenkindjes te voorzien in het geboortebos. Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Borsbeek zagen hierin meteen een mooie opportuniteit om het taboe over overleden kinderen verder te doorbreken.

Een magische plek

De Vlinderkring zal op een openbare en toegankelijke plek worden aangeplant en is opgevat als een magische cirkel: centraal komen er twee houten vlinders als een symbolisch kunstwerk. De kleinere vlinder vliegt weg van de grote vlinder, maar hij zal wel altijd vlakbij blijven. Bovendien mag er ook gespeeld of gerust worden op de vlinders. Rondom worden twaalf bomen aangeplant, symbool voor de twaalf maanden van het jaar. Aan de voet van deze bomen zullen de aanwezigen een mengeling van krokussen, narcissen en muscari planten.

De Vlinderkring wordt ingehuldigd met een ingetogen plechtigheid op zondag 24 november om 13.30 uur. Alle families die hun eigen Vlinderkindje willen eren door samen de Vlinderkring aan te planten zijn van harte welkom. Families kunnen zich inschrijven door hun aanwezigheid met het aantal personen vóór 15 november te bevestigen via secretariaat@borsbeek.be, info@borsbeek.be of 03/ 320 94 07.