Galloway-runderen komen opnieuw naar Fort III (en ze brengen kalfje Olivia mee) ADA

22 april 2020

13u52 0 Borsbeek Volgende maand komen de Galloway-runderen opnieuw grazen aan Fort 3 in Borsbeek. Nieuw dit jaar is dat er ook een kalfje mee komt. Daarom zijn honden absoluut verboden in het begrazingsgebied.

In april komen de Galloway-runderen opnieuw naar Fort 3. Deze grote grazers moeten helpen om exotische planten zoals de Japanse duizendknoop weg te grazen op de site rondom het Fort. Ze verblijven tot september in een afgebakende zone, die voor wandelaars toegankelijk is via poortjes.

Dit jaar komt er een kalfje, Olivia, mee naar Fort 3. Door de aanwezigheid van het kalfje kan het gedrag van de moeder onvoorspelbaar zijn. Daarom is het verboden met honden in het begrazingsgebied binnen te gaan, ook niet aan de leiband. De Galloways zijn van nature zeer zachtaardig maar ze beschouwen honden als een bedreiging en zullen (schijn)verdedigend gedrag vertonen.