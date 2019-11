Fort in Borsbeek heeft nieuwe bewoners (met dank aan kunstenaar) ADA

04 november 2019

16u18 0 Borsbeek Wie al eens wandelt door het Fort in Borsbeek, zal ze misschien al gezien hebben: de bever, eekhoorn en het konijn. Stil zitten ze voor zich uit te staren op een houten paal. Je kan ze naderen, fotograferen en misschien zelfs aaien zonder dat ze ook maar een krimp geven. Het gaat om drie nieuwe kunstwerken van Wilfried Goossens. Hij maakte de dieren uit hout. “Zomaar, omdat het leuk is om te doen en omdat het mooi is”, lacht hij.

In zijn atelier aan de Academie in Borsbeek, is Wilfried de koning te rijk. Hier knutselt hij naar hartenlust en werkt hij aan zijn sculpturen. Al jaren kan je hem er vinden. Momenteel is hij bezig de laatste hand te leggen aan zijn nieuwe dierenrijk. De eekhoorn, bever en het konijn zijn al klaar maar niets zal hem tegenhouden nog andere wezen te creëren uit hout.

“Ik zet ze op houten palen rond het fort”, vertelt hij. “Omdat dat het Fort wat opvrolijkt en omdat ik het leuk vind ze te maken. De dieren passen hier perfect in de omgeving.” De dieren zal hij stevig verankeren zodat ze veilig op hun paal blijven staan. “Ze zeggen wel eens dat je hier niets te mooi mag maken omdat het toch stuk gemaakt wordt, laat ons hopen dat dat niet waar is en dat de mensen de dieren vooral mooi vinden.”

Boom in vorm van hoefijzer

Als dit project klaar is, heeft Wilfried al een nieuw op het oog. “Er is een grote boom in de vorm van een hoefijzer. Daar ga ik zitjes in maken met mijn kettingzaag zodat 25 kinderen er kunnen zitten. Dan zal ik een bank maken zodat er kan voorgelezen worden aan de kinderen. Daar zal ik opnieuw enkele dagen zoet mee zijn.”

Ook zal hij binnenkort burgemeester Dis Van Berckelaer een bezoekje brengen. De gemeente zal een Vlindertuin aanleggen voor overleden kindjes. Wilfried wil graag een beeld schenken dat hij eerder maakte om in de nieuwe Vlindertuin te zetten.