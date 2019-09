Foodtruckfestival in Fort 3 is ideale zomerafsluiter Ben Conaerts

15u08 0 Borsbeek Net als vorig jaar werd de zomervakantie in Borsbeek afgesloten met een foodtruckfestival aan het Fort 3. Liefst 23 foodtrucks – mobiele eetkraampjes – kwamen er allerlei lekkernijen aan de man brengen.

Een heerlijk weertje, een groene omgeving en lekker eten: het foodtruckfestival van Borsbeek was dit weekend de ideale trekpleister voor wie de zomervakantie op een mooie manier wilde afsluiten. Het evenement was aan zijn tweede editie toe en was in vergelijking met vorig jaar een stuk uitgebreid. Toen waren er nog slechts veertien mobiele eetkraampjes, deze keer stond de teller op 23.

“Na de overrompeling van vorig jaar moesten we uitbreiden”, zegt organisator Patrick Roef. “De kraampjes die er vorig jaar waren, zijn er allemaal terug. Maar we hebben in de loop van het jaar ook veel aanvragen gekregen van nieuwe foodtrucks. Nu zitten we qua aantal wel goed.”

De bezoekers konden smullen van lekkernijen van zowat alle continenten. Tussendoor viel er allerlei randanimatie te beleven. Zo waren er springkastelen, oude volksspelen en grime. Voor volwassenen stonden er verschillende live optredens op de menukaart.