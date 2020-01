Ereschepen Jef Denil overleden op 81-jarige leeftijd ADA

17 januari 2020

12u10 0 Borsbeek Ereschepen van Borsbeek Jef Denil is op 81 jarige leeftijd overleden in het AZ Monica in Deurne op 14 januari. Denil was onder andere drijvende kracht achter de aanleg van de fietstunnel onder de Frans Beirenslaan.

Jef Denil was actief als ingenieur-directeur Vitra NV, Scout VVKS, ereschepen van Borsbeek, erevoorzitter Volksheil vzw 1924 en gewezen provincieraadslid. In de jaren negentig en tweeduizend was Denil schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in de gemeente. Als schepen was Denil de drijvende kracht achter de aanleg van de fietstunnel onder de Frans Beirenslaan, in zijn ander mandaat zorgde hij ervoor dat de Sint-Jacobuskerk opnieuw een torenspits kreeg.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de kerk Sint Jacobus de Meerdere, J. Reusenslei te Borsbeek op zaterdag 18 januari 2020 om 10.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 10 uur. Aansluitend zal de Denil te rusten worden gelegd op het ereperk van de begraafplaats te Borsbeek.