Eerste fase van heraanleg Schanslaan is 3 weken vroeger klaar dan gepland ADA

29 augustus 2019

19u40 52 Borsbeek De werken aan het kruispunt van de Schanslaan met de L. Hendrickxlei verlopen vlot. Zo vlot dat het kruispunt maandag 2 september al zal worden vrijgegeven. In fase 2 zal de Schanslaan vanaf de hoek met de L. Hendrickslei tot aan de Akkerdonkstraat worden afgesloten. Die volgende fase wordt volop voorbereid.

Meer dan 3 weken voor de oorspronkelijk einddatum van fase 1 gaat het kruispunt van de Schanslaan en de L. Hendrickxlei opnieuw open. Met de heraanleg van de Schanslaan wil het lokaal bestuur Borsbeek veiliger verkeer voor elke weggebruiker waarborgen. Er werd van de opgravingswerken voor de ontdubbeling van de riolering gebruik gemaakt om de nutsvoorziening onder de grond te verbeteren.

“De aannemer en de verschillende nutsmaatschappijen hebben uitstekend werk verricht en ook de weersomstandigheden waren in ons voordeel”, zegt schepen van Openbare Werken Walter Kiebooms. “We weten dat er op dit ogenblik veel hinder voor het verkeer is door werken in de ons omringende gemeenten en er werden dan ook extra inspanningen geleverd om fase 1 zo snel mogelijk af te sluiten.”

Verder werden er snelheidsremmende maatregelen genomen op de Boechoutsesteenweg om de weggebruikers aan te zetten de maximale snelheid van 50 km per uur te respecteren. Dit houdt in dat het verkeer richting Borsbeek voorrang dient te verlenen.

In fase 2 zal de Schanslaan vanaf de hoek met de L. Hendrickslei tot aan de Akkerdonkstraat worden afgesloten. De volgende fase wordt volop voorbereid.