Dystopia mikt met derde podium op jonger publiek Sander Bral

12 juni 2019

16u04 0 Borsbeek De beloofde metamorfose van het Borsbeekse dancefestival Dystopia is een feit. Met de introductie van een derde podium dat zich vooral op techno richt, wil het festival in Fort 3 een jonger publiek aantrekken. FG Radio, A-Town 107fm en Undr cureren het gloednieuwe podium op 22 juni.

“Het genre techno gaat momenteel zowel letterlijk als figuurlijk erg hard en is bijzonder populair geworden bij het jonge publiek”, zegt medeorganisator Tim Van Mierlo. “Laat dat nu net het segment van festivalgangers zijn dat wij met Dystopia nog meer willen aanspreken. Naast de melodische house op het hoofdpodium en de retrostage, waar veelal dertigplussers hun ding vinden, mikken we via techno dus ook op de jongste feestvierder. Al staat op techno of andere genres uiteraard geen leeftijd”, benadrukt Tim. “Iedereen is vrij om te zappen tussen onze verschillende podia. Graag zelfs, Dystopia is er vooral om te ontdekken.”

DJ-contest

Radio FG, A-Town 170fm en Undr zorgen met de uitzendingen van de Dystopia Radioshow voor extra animo. “Met de dj-contest die live gaat, willen we jong talent ook bij ons meer kansen geven”, gaat Tim verder. “Naar volgende edities toe zullen we het programma van de verschillende podia nog meer samen gaan bepalen met onze bezoekers. Het technopodium dit jaar is een eerste stap in die richting.”

Naast de winnaar van de deejaywedstrijd staan onder andere Daoud, Ravenous, Kapibara en Anna Kail op de techno line-up. Op Main Stage staat onder andere de wereldberoemde landgenoot The Magician aan de knoppen en op Retro Stage spelen Belgische clublegendes zoals CJ Bolland en DJ Ghost ten dans.

Dystopia speelt zich af op zaterdag 22 juni aan Fort 3 in Borsbeek. Info en tickets hier.