Dienst Burgerzaken Borsbeek vanaf nu enkel nog op afspraak ADA

29 januari 2020

14u31 0 Borsbeek Wie op de dienst Burgerzaken moet zijn, zal dat vanaf nu enkel nog op afspraak kunnen. Op die manier wil de gemeente efficiënter en sneller kunnen werken.

De dienst Burgerzaken van de gemeente Borsbeek zal vanaf nu enkel nog werken op afspraak. Op die manier wil het de wachtrijen aan het loket doen dalen. Door het nieuwe systeem kan je zelf je dag en moment kiezen waarop je langskomt. De loketmedewerker verwacht jou en kan daarom handig inspelen op je vraag en zich voorbereiden waardoor de behandeltijd ook sneller zal zijn.

Bij het maken van de afspraak krijg je nuttige informatie over wat je eventueel moet meenemen zodat de gemeente je bij je eerste afspraak meteen kunnen verder helpen Heb je vragen omtrent huisvesting, stedenbouwkundig inlichtingen of ruimtelijke ordening in Borsbeek maak dan snel een afspraak. Dat kan op 3 manieren. Je schrijft een e-mail naar omgeving@borsbeek.be, je belt naar de dienst (03 320 93 17) of e maakt een afspraak aan de onthaalbalie en neemt hiervoor steeds je identiteitsbewijs mee.

