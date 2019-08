Denk mee na over de toekomst van Fort 3 tijdens denkavond ADA

28 augustus 2019

15u34 0

Fort 3 is een centraal gelegen historische site in Borsbeek en de gemeente wil van die plek een aantrekkelijke ontmoetingsruimte maken voor de Borsbekenaar. Dit najaar start de restauratie van de linker-zijcaponnière van Fort 3 in Borsbeek en het gemeentebestuur bereidt er de bouw van de Academia voor.

Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren ook al heel wat bestaande verharding weggenomen en heringericht. Enkele maanden geleden kreeg Borsbeek van de Vlaamse overheid 250.000 euro extra subsidies om dit werk verder te zetten. Met deze subsidies kan het maar liefst een extra 20.000 vierkante meter verder ontharden tegen einde 2022. Het doel is om de ontharde oppervlakte om te vormen tot een recreatiezone met grasperken, begroeiing en wandelpaden.

Het lokaal bestuur Borsbeek wil dit in samenspraak met de burgers van Borsbeek doen. Daarom organiseert het bestuur een inspraaktraject waarbij iedere Borsbekenaar de kans krijgt om mee na te denken hoe we Fort 3 in de toekomst best inrichten.

Op 24 september is er een eerste denkavond in De Schuur.