De gemeente Borsbeek verplicht het dragen van een mondmasker in de bebouwde kom: “Of je nu fietst, hardloop, stapt of in een cabrio rijdt” ADA

31 juli 2020

16u06 0 Borsbeek Wie zich in de bebouwde kom van Borsbeek begeeft, is vanaf nu verplicht een mondmasker te dragen. De regel geldt “voor iedereen en ongeacht wat u doet.” Kortom: zet je een voet binnen de bebouwde kom, dan zal je een mondmasker moeten dragen.

Borsbeek doet het procentueel slechter dan de stad Antwerpen wat het aantal coronabesmettingen betreft en dus besliste het gemeentebestuur drastische maatregelen te nemen om dat cijfer terug te dringen. Dat betekent dat zodra je de bebouwde kom binnengaat, je verplicht bent een mondmasker te dragen.

“De laatste dagen was er veel onduidelijkheid over wat nu juist verplicht was. Omdat we zagen dat heel wat mensen de regels trachtten te omzeilen hebben we nu een heel duidelijke regel vastgelegd. Iedereen die de bebouwde kom binnenkomt, moet een masker dragen. Of dat nu al fietsend is, lopend, wandelend, op rolschaatsen, of wat dan ook, dan draag je een mondmasker. Behalve wie met zijn wagen door de bebouwde kom rijdt hoeft geen mondmasker te dragen, rij je met een cabrio, dan weer wel”, vertelt burgemeester Dis Van Berckelaere. De burgemeester laat weten dat de politie ook zal toezien op het naleven van deze regel.

Het Fort hoort daar voor alle duidelijkheid niet bij.