Dancefestival Dystopia groeit niet snel genoeg: “meer toeschouwers nodig om rendabel te blijven” David Acke

23 juni 2019

17u42 0 Borsbeek Met iets meer dan drieduizend festivalgangers doet het dancefestival Dystopia in Borsbeek veel beter dan vorig jaar maar blijft het wel onder de verhoopte vierduizend bezoekers. Toch houdt de organisatie een positief gevoel over aan deze editie. “Het publiek wordt diverser qua leeftijd en we hadden meer vrouwelijke bezoekers dan vorig jaar.” Het familiefestival Borsbeek Live lokte dan weer heel wat kinderen naar Fort 3.

De organisatie van dancefestival Dystopia in Borsbeek voerde een aantal veranderingen door tegenover vorig jaar. Zo was de festivalweide maar liefst drie keer groter geworden en kwam er een derde podium bij waar vooral techo gedraaid werd om een jonger publiek aan te trekken. “En dat is gelukt”, vertelt organisator Tim Van Mierlo. “We hebben gezien dat ons publiek veel breder is geworden qua leeftijd. In tegenstelling tot vorige edities lokten we nu ook meer jongeren en misschien nog opvallender, ook meer vrouwen. In dat opzicht zijn we erg tevreden met de tendens en willen we ook in de toekomst deze weg blijven verder zetten.”

Rendabel blijven

Toch is de organisatie ook kritisch voor zichzelf. Het vooropgestelde doel van vierduizend bezoekers werd niet gehaald. “Hoewel we sterk gegroeid zijn tegenover vorig jaar hoopten we op een nog sterkere groei. De kaap van vierduizend festivalgangers hebben we niet gehaald en dat is iets waar we in de toekomst wel moeten naar streven om rendabel te blijven", aldus Van Mierlo. Een oorzaak voor het niet halen van dat target, kan Van Mierlo nog geven. “De komende dagen en weken gaan we met de hele organisatie de koppen bij elkaar steken en de editie evalueren. Hoe dan ook is het een feit dat er een enorm groot aanbod aan festivals is en het lijkt me logisch dat mensen keuzes maken.”

Maar daar waren de festivalgangers niet mee bezig. Zij genoten vooral van de muziek en het mooie weer. Voor vriendinnen Gisella (49) en Sabina (57) was het hun tweede Dystopia. Ook zij merkten de veranderingen op. “We gaan eerst wat ontdekken en daarna dansen. Het terrein is veel groter wat aangenaam aanvoelt omdat je niet allemaal op elkaar gedrukt staat”, vertelt Gisella. “Maar daarna gaan we dansen. Techno is helemaal ons ding, ook al zou je dat misschien niet meteen verwachten van dames van onze leeftijd. Maar wij gaan bijvoorbeeld ook naar Tomorrowland”, lacht Sabina.

Zondag was het dan de beurt aan Borsbeek Live. Dat is een familiefestival met ook een speciaal kinderprogramma. Zo kwam #LikeMe van Ketnet en nadien Bart Kaël en Sam Gooris. Hier werd de kaap van vierduizend bezoekers vlotjes gehaald. “Ook dit was een doelstelling”, zegt Van Mierlo. “We zijn dan ook erg tevreden dat we dit gehaald hebben en dat zoveel mensen van Borsbeek Live hebben genoten.”