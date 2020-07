Coronacijfers het meest alarmerend in Lint en Borsbeek: picknick of barbecue aan Borsbeekse speelpleintjes verboden, Lint bekijkt bijkomende maatregelen emz

26 juli 2020

13u34 0 Borsbeek De Antwerpse gemeenten Lint en Borsbeek worden momenteel proportioneel gezien het hardst getroffen door het opflakkerend coronavirus. Volgens de Lintse burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) heeft dat vooral te maken De Antwerpse gemeenten Lint en Borsbeek worden momenteel proportioneel gezien het hardst getroffen door het opflakkerend coronavirus. Volgens de Lintse burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) heeft dat vooral te maken met de uitbraak in het asielcentrum , dat momenteel in lockdown is. In Borsbeek is sinds zaterdag picknicken of barbecuen aan speelpleintjes verboden en vanaf zondag is een mondmasker er in om het even welke wachtrij verplicht. De gemeente Lint bekijkt of er bijkomende maatregelen genomen kunnen worden.

Het coronavirus verspreidt zich als een wervelwind in Antwerpen en haar randgemeenten. Helemaal bovenaan de lijst van het meeste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners staan Lint en Borsbeek. Met haar 8.718 inwoners komen de 12 nieuwe infecties in de laatste week in Lint neer op 138 per 100.000 inwoners, voor Borsbeek vertalen de 13 nieuwe gevallen op 10.854 inwoners in de voorbije zeven dagen zich in 120 besmettingen op 100.000 inwoners. Dat is erg alarmerend, wetende dat de coronadrempel op 20 ligt.

Cluster of niet?

Daarom meldde Sciensano dat de situatie in Borsbeek ernstig is. “Zelf hebben wij geen weet waar inwoners de besmetting hebben opgelopen. Wel zijn we verwittigd. Nu gaat de federale overheid na of er haarden zijn op bepaalde plaatsen of in zekere gebouwen en straten. Dan zal duidelijk worden of er sprake is van een cluster of het virus verspreid is bij verschillende terugkerende reizigers bijvoorbeeld”, verduidelijkt waarnemend Borsbeekse burgemeester Walter Kiebooms (N-VA).

Speelpleinpicknicks verboden

Hoewel het lokaal bestuur niet echt over gedetailleerde informatie van de coronagevallen beschikt, trof het donderdag op het gemeentelijk crisisoverleg aanvullende maatregelen. Zo is sinds zaterdag een mondmasker verplicht in om het even welke wachtrij. “Dat geldt ook voor op het voetpad aan een winkel, bij het bushokje of aan ambulante handel als een ijskarretje of een viskraam”, klinkt het.

Daarnaast is het volgens het burgemeesterbesluit niet meer toegestaan drinken of eten te nuttigen op de speelpleintjes. “Vooral bij de grote speeltuin van Fort 3 verzamelen zich bij goed weer in het weekend of op feestdagen heel wat mensen om te picknicken of te barbecuen. Dat gaan we niet meer toestaan”, aldus Kiebooms.

Om dat duidelijk te kunnen handhaven, vindt er zondagmiddag een overleg plaats met politiezone MINOS (Mortsel, Wommelgem, Wijnegem, Boechout en Borsbeek). “Voor de politiediensten is het zeer moeilijk het overzicht te behouden wat waar mag en wat niet. We bekijken of we de violen gelijk kunnen stemmen, zoals het geval is in de Rupelgemeenten”, zegt Kiebooms nog.

Lockdown in asielcentrum

Waar het coronavirus nog erger woedt dat in Borsbeek, is Lint. Dat heeft volgens burgemeester Debrabandere vooral te maken met de kleine epidemie in het opvangcentrum voor asielzoekers. “Daar hebben we al een lockdown afgekondigd. Wel moet nog wat worden bijgestuurd. Een aantal vraagstukken moeten we nog oplossen. Voor de rest heb ik geen flauw idee waar de coronabesmettingen zich situeren.”

Concrete extra maatregelen zijn er voor Lint naast de provinciale maatregelen voorlopig nog niet. “We zouden een mondmasker kunnen verplichten in de drukke straten, maar wij hebben ocharme zes winkels en een paar kleine dorpscafés. En ik heb het gevoel dat onze inwoners hun mondmasker wel dragen waar nodig vanaf het moment dat ze buitenkomen. Uiteraard zijn er altijd een paar diehards die dat niet doen, maar daar zullen we tegen optreden.”

Wel volgt er maandag nog een nieuw crisisoverleg met de gemeenten Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar (Hekla) om te bekijken of er net als in de Rupelgemeenten nog bijkomende maatregelen op die van het provinciaal crisisoverleg genomen zullen worden. Voorlopig vraagt burgemeester Debrabandere zeker de regels opgelegd door de provincie te volgen. “En blijf uw gezond verstand gebruiken. De social distancing is nog steeds van toepassing”, besluit hij.