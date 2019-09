Commotie om verwaarloosde galloway runderen blijkt natuurlijk fenomeen ADA

14 september 2019

Op Facebook is commotie ontstaan nadat een wandelaar foto’s postte van de galloway runderen aan het Fort in Borsbeek. Op de foto’s is te zien hoe de vacht van de runderen onder de zaadbollen en distels zitten. Meteen kwam er een spervuur van verontwaardiging en het verwijt naar de gemeente toe dat ze de dieren verwaarlozen.

Maar dat blijkt een natuurlijk verschijnsel te zijn. De runderen zoeken steeds mals gras en dat is vaak te vinden tussen die zaadbollen, ook wel klitten genoemd. Die zaadbollen hechten zich vast aan de vacht van het rund en op die manier worden de zaadjes verspreid. “De dieren hebben er geen last van en het verdwijnt vanzelf weer. Ook vorig jaar hadden onze runderen dit”, legt schepen Marian Lauwers uit. Omdat niemand zich nog ongerust zou maken, denkt Natuurpunt eraan om volgend jaar borden te plaatsen met informatie.