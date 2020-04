Burgemeester draait vier uur mee met coronaploeg van lokale politie: “Onder de indruk van hun aanpak” Ben Conaerts

16u32 0 Borsbeek Dis van Berckelaer (Iedereen Borsbeek), burgemeester van Borsbeek en voorzitter van het politiecollege van de politiezone Minos, wilde zien hoe de lokale politie in coronatijden haar werk doet en trok zelf vier uur mee met een ploeg op pad. Hij is vol lof: “Hoe de politie in deze tijden kordaat maar begripsvol de mensen benadert, dat verdient een pluim.”

“Ik kreeg van collega-burgemeesters uit naburige zones te horen dat de politie regelmatig hevig optreedt tegen de mensen die de coronamaatregelen overtreden. Als voorzitter van het politiecollege heb ik beslist om dan maar zelf eens met onze lokale politie op pad te gaan. Vrijdagnamiddag ben ik vier uur meegereden met een zogenaamde ‘hamsterploeg’. Uit alles wat ik zag, bleek dat het optreden van de politie perfect paste in het huidige klimaat: ze werken correct en kordaat, maar ook vol begrip”, aldus van Berckelaer.

“We bezochten de plekjes in de politiezone die in normale omstandigheden een trekpleister vormen. Indien iemand de richtlijnen rond ‘social distancing’ overtrad, werd er tussengekomen. De professionaliteit en de menselijkheid die onze politie daarbij aan de dag legde, dragen mijn grote bewondering weg. Eén dame die even was gaan zitten, legde uit dat zij nieuwe schoenen droeg en blaren had gekregen. Het was de eerste dat ik zo’n excuus hoorde, maar het bleek waarheidsgetrouw.”

“Uiteindelijk heeft onze ploeg geen enkele boete uitgeschreven voor overtredingen op de coronarichtlijnen. Enkel één roekeloze fietser, die met z’n smartphone bezig was op de fiets en anderen in gevaar bracht, werd op de bon geslingerd. Het is duidelijk dat de aanpak van onze politiezone werkt. Als burgemeesters kunnen we dus in volle vertrouwen bouwen op onze politie, ook in deze coronatijden.”