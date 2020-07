Brico Borsbeek heropent in nieuw jasje Annelin Marien

10 juli 2020

16u43 0 Borsbeek Na enkele heropeningen in Franstalig België, is Brico Borsbeek aan de beurt: de vernieuwde doe-het-zelfwinkel van 7.000 vierkante meter opende vandaag zijn deuren voor het publiek.

“De renovatie zorgde voor enkele veranderingen die de winkel handiger en aantrekkelijker, maar ook een stuk ruimer in aanbod maken”, aldus filiaalmanager Luc Brys. “De ruimte is uitgebreid met meer dan 1.250 vierkante meter overdekking, wat de totale oppervlakte op ruim 7.000 vierkante meter brengt. Voornamelijk de technische afdelingen, maar ook afdelingen zoals parket, hout en verf zijn in aanbod verdubbeld. Ook de afdeling decoratie bevat een nieuw concept met vloer- en wandbekleding, vensterdecoratie en verlichting.”

In de nieuwe Brico zal ook een sleutel- en nummerplatenmakelarij zijn, zelfscanopties en de mogelijkheid om online te winkelen en alle producten thuis of in de winkel te laten bezorgen. “De bestaande diensten blijven uiteraard aanwezig, zoals het gratis versnijden van glas en hout, de verhuurdienst, bestellingen van wisselstukken en opleidingen in het Makers Atelier. Ook de Bricokaart geeft nog steeds de gekende voordelen zoals het gratis gebruik van de Bricocamionettes. We hebben met het hele team hard gewerkt om er iets moois van te maken.”

De opening van het vernieuwde Bricofiliaal start met vier dagen waarbij klanten dankzij hun Bricokaart 20% korting krijgen op het hele assortiment. De vierdaagse loopt van 10 tot 13 juli.