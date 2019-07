Botulisme vastgesteld aan Fort 3: vermijd contact kadavers en laat huisdieren niet drinken van stilstaand water ADA

08 juli 2019

17u08 0 Borsbeek Er is melding gedaan van botuline rond Fort 3 in Borsbeek. Dat is dodelijk voor dieren. Hou je hond dus zeker aan de leiband en laat je viervoeter niet drinken van het water in de beken. Ook de kadavers van dode vogels vormen een gevaar. Verwittig de gemeente wanneer je ze aantreft en raak ze vooral zelf niet aan.

Het lokaal bestuur van Borsbeek heeft een melding binnengekregen van botulisme op Fort 3. Dat is een vergiftiging die dodelijk kan zijn voor watervogels en vissen, maar ook voor andere dieren. Botulisme doet zich bij warm weer vooral voor in ondiepe watergangen. De temperatuur van het water loopt dan al snel op tot boven de 20° celsius, waarbij de botulismebacterie actief wordt. Het gif van deze bacterie werkt verlammend op de spieren van vissen en watervogels. Kadavers van deze dieren zijn vervolgens weer een bron van besmetting.

De gemeente raadt dus iedereen aan zeker niet in contact te komen met kadavers. “Het is belangrijk dode dieren zo snel mogelijk te laten opruimen. Doe dat niet zelf, maar neem contact op met het lokaal bestuur. Raak de kadavers niet aan en begraaf ze ook niet”, klinkt het bij de gemeente.

Essentieel bij de bestrijding van botulisme is het verwijderen van de dode dieren omdat het kadaver het water verder verontreinigd. Voor mensen vormt de botuline overigens niet meteen een gevaar maar wel de bacteriën die voortkomen uit de rottende kadavers.

Honden dienen sowieso aangelijnd te zijn tijdens een wandeling in Fort 3, behalve in de hondenweide. Probeer te voorkomen dat honden in contact komen met de kadavers, het water, of uit de vijver drinken.