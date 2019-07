Botulisme rond Fort 3 gestabiliseerd door kouder weer (maar nog niet volledig opgelost) ADA

14 juli 2019

10u32 0

De opstoot van botulisme aan Fort 3 in Borsbeek is gestabiliseerd maar nog niet volledig opgelost. “Er is geen verdere verspreiding vastgesteld en ook de temperatuur van het water is gedaald. Dat betekent dat er een afbouw is van botulisme in het water rond Fort 3", vertelt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek).

Omdat de botulisme nog niet helemaal is verdwenen, letten wandelaars beter toch nog op. Laat honden en andere dieren niet drinken van het water en kom niet in contact met dode vogels of andere kadavers.

Vorige week werd botulisme vastgesteld in het stilstaand water rond Fort 3. Voor huisdieren kan botulisme dodelijk zijn.