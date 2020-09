Borsbeek krijgt 141.000 euro van Vlaamse regering om sport, jeugd en cultuur te ondersteunen ADA

02 september 2020

14u21 0 Borsbeek Eind mei werd door de Vlaamse regering voor elke gemeente een Noodfonds toegekend. Ook Borsbeek had het recht op een bedrag van ongeveer 141.000 euro om sport, jeugd en cultuur extra te ondersteunen. De voorbije weken hebben de diensten en het gemeentebestuur een plan uitgewerkt om dit bedrag te verdelen.

Een eerste actie ging naar de kampen van de jeugdverenigingen. De kampsubsidies werden nog eens voor 50 procent extra uitbetaald en hun jaarlijkse werkingsmiddelen zullen in het najaar een bonus van 25 procent krijgen. Het jeugdhuis krijgt ook 25 procent extra werkingsmiddelen. “Dit zijn rechtstreekse financiële injecties. Maar we werkten ook acties uit om alle Borsbeekse kinderen dat extraatje te gunnen. Zo versnellen we de procedure om speeltoestellen te vernieuwen”, verklaart Kristof Van de Velde, schepen voor Jeugd.

Alle verenigingen die velden en zalen huren, krijgen een stukje terugbetaald. De sportsubsidies voor erkende Borsbeekse sportverenigingen worden met 25 procent verhoogd. “Al wie gebruik maakt van onze sporthal, werkt het liefst met goede infrastructuur”, zegt schepen voor Sport Walter Kiebooms. “We vernieuwen allerlei sportmateriaal en ook de kleedruimtes naast het kunstgrasveld krijgen een opknapbeurt.”

Tournée cultuur

Net zoals bij jeugd en sport krijgen ook de cultuurverenigingen een extra boost van 25 procent bij hun werkingsmiddelen. “De subsidies van de ZuidRand hadden we al binnen voor ‘Tournée cultuur’”, meldt schepen voor cultuur, Frans Neyens, “We doen er graag nog wat bij uit het Noodfonds om meer mogelijkheden te scheppen.”

Zet er nog wat verfraaiing van het openbaar domein (bv. zitbanken), seniorentoestellen en wat kosten opvangen rond de hygiënemaatregelen bij en ons Borsbeeks Noodfonds voor jeugd, cultuur en sport is goed ingevuld.