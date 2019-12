Borsbeek houdt jaarlijkse kerstboomverbranding op 11 januari ADA

24 december 2019

09u28 0 Borsbeek Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentelijk feestcomité op zaterdag 11 januari een traditionele kerstboomverbranding.

Om 19 uur vertrekt de fakkeltocht in het gemeentepark gevolgd door de kerstboomverbranding op Fort 3. Tijdens de kerstboomverbranding kan iedereen zich komen opwarmen in De Schuur. In samenwerking met de cultuurraad is hier ook dit jaar een muzikale verrassing voor groot en klein voorzien. Na afloop van het vuurwerk kan je je voor de gelegenheid laten gaan op de dansvloer in De Schuur.

Om zoveel mogelijk bomen in te zamelen voorziet het lokaal bestuur een aantal inzamelpunten. Je kan dit overzicht terugvinden in de januari-editie van Info Borsbeek. Ten laatste op vrijdag 10 januari 2020 om 9 uur ‘s ochtends kan je je echte kerstboom op één van deze punten achterlaten.