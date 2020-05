Borsbeek doet mee aan groepsaankoop van mondmaskers van provincie Antwerpen David Acke

04 mei 2020

12u07 0 Borsbeek Het gemeentebestuur van Borsbeek heeft zich aangesloten bij de groepsaankoop van mondmaskers die de provincie Antwerpen organiseert. Op die manier hoopt het bestuur tegen een eerlijke prijs een stoffen mondmaskers te kunnen aanbieden aan de bevolking.

Het lokaal bestuur van Borsbeek kreeg de afgelopen dagen heel wat vragen over de verdeling van mondmaskers in de gemeente. Daarom werd besloten om als gemeente deel te nemen aan de groepsaankoop van de provincie Antwerpen. “Borsbeek zal één van de eerste gemeentes zijn die vanuit de federale overheid filters zal ontvangen voor elke burger. Van zodra wij deze in ons bezit hebben, verdelen we ze verder”, klinkt het bij het bestuur. Door deel te nemen aan de groepsaankoop van de provincie hoopt het lokaal bestuur de maskers aan een eerlijke prijs te kunnen aanbieden.

De gemeente riep eerder de Borsbekenaar al op om ook zelf mondmaskers te maken. “Omdat we ze nog een lange tijd nodig zullen hebben, roepen we alle Borsbekenaren op om zelf extra mondmaskers te maken en te verzamelen. Uiteraard bedanken we de vele Borsbekenaren die reeds geruime tijd bezig zijn om buren, vrienden, familie, kennissen en zelfs onbekenden verder te helpen door hen een zelfgemaakt mondmasker aan te bieden.”