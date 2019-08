Boekenliefhebbers kunnen binnenkort terecht in nieuwe leesclub ADA

29 augustus 2019

19u34 1 Borsbeek Greet Fabré uit Borsbeek start vanaf 11 september met een nieuwe boekenclub in de gemeente. Hoe dat allemaal in zijn werk zal gaan, zal beslist worden tijdens het eerste ontmoetingsmoment. Maar het doel is duidelijk: samen hetzelfde boek lezen en er nadien gezellig over praten.

De enige voorwaarde om deel te nemen aan de boekenclub van Greet is dat je graag moet lezen. En zelfs dat is op zich geen noodzaak. “De bedoeling is dat we om de zes weken een tweetal uur samenkomen om gezamenlijk te praten over een boek dat we gelezen hebben”, vertelt Greet. Maar hoe dat er allemaal concreet zal gaan uitzien, dat wordt beslist op 11 september. “Dan is iedereen die geïnteresseerd is uitgenodigd om samen de kruitlijnen van onze nieuwe boekenclub uit te stippelen.”

Op dit moment is Greet nog op zoek naar een locatie. “De bibliotheek stelt ons een ruimte ter beschikking maar het nadeel is dat die al om 21 uur sluit. En je hebt toch zeker twee uur nodig om voldoende te kunnen praten over een boek. Heel veel zal duidelijk worden op 11 september.”

Iedereen is welkom om in de bibliotheek van Borsbeek op 11 september om 19.30 uur. “We hopen op een goede mix van jong en oud, man en vrouw”, aldus Greet.