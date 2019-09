Bibliotheken organiseren lezingen en evenementen rond ‘Opgeruimd’ ADA

11 september 2019

Opgeruimd staat netjes. We hebben het allemaal ooit wel al eens gedacht of gezegd. Nog niet aan je proefstuk toe? Dan kan je dit najaar terecht in verschillende bibliotheken in de Antwerpse rand voor een reeks lezingen, voorstellingen, workshops, tentoonstellingen met als rode draad het thema ‘Opgeruimd’. Bibburen organiseert de evenementen.

Het is een samenwerkingsverband tussen de bibliotheken van Borsbeek, Malle, Ranst, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. Deze zeven gemeenten hebben de handen in elkaar geslagen om een zo groot mogelijk publiek te bereiken en een zo efficiënt mogelijke werking van de bibliotheken te garanderen.

Met een goed gevuld programma tussen 11 september en 6 november kan je samen met de Bibburen ontdekken hoe je opgeruimd door het leven kan gaan. Het overzicht van alle activiteiten in de zeven gemeenten vind je in een handige folder.

Een uitgebreid programma vind je op de website van de deelnemende bibliotheken.