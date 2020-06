Bibliotheek Borsbeek opnieuw open: max 30 bezoekers, mondmasker verplicht en geen toegang tot computers ADA

16 juni 2020

10u45 0 Borsbeek De bibliotheek van Borsbeek is opnieuw open op de vaste openingsuren. Omwille van veiligheidsredenen rond het coronavirus is het voorlopig niet mogelijk om kranten te lezen en computers te gebruiken. Materialen ontlenen en terugbrengen kan wel.

Nadat bibliotheken in heel Vlaanderen de deuren moesten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de bibliotheek van Borsbeek opnieuw open. Toch is een bezoekje aan de bib nog niet helemaal hetzelfde als voor de coronacrisis.

Om veiligheidsredenen is het enkel mogelijk om materiaal te lenen en terug te brengen. De kranten lezen en de computers gebruiken is niet mogelijk. Ook wordt gevraagd je bezoek te beperken tot maximaal 30 minuten en indien het mogelijk is alleen te komen. Boeken inleveren kan enkel via de inleverbus. Het aantal bezoekers is beperkt tot 30 personen en het dragen van een mondmasker is verplicht.