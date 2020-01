Bestuurder in levensgevaar na botsing in Borsbeek, vier anderen gewond Sander Bral

03 januari 2020

16u01 262 Borsbeek Op de Frans Beirenslaan in Borsbeek deed zich vrijdagmiddag een ernstig ongeval voor. Twee personenwagens met samen vijf inzittenden knalden om een nog onbekende reden tegen elkaar. Eén slachtoffer werd met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede betrokkene raakte zwaargewond en drie anderen kwamen met lichte kwetsuren weg.

Het ongeval deed zich op de Frans Beirenslaan voor aan het filiaal van supermarktketen Carrefour net voorbij de tunnel onder de Antwerpse luchthaven in Deurne. Een personenwagen raakte om een nog onbekende reden van de rijbaan af en knalde tegen een een andere personenwagen die van de andere richting gereden kwam. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Levensgevaar

De balans is zwaar. Eén slachtoffer moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht worden en nog een andere inzittende raakte zwaargewond. Drie andere betrokkenen raakten slechts lichtgewond.

De afhandeling van het ongeval duurt lang. De drukke Krijgsbaan tussen Mortsel en Borsbeek was een tijdlang volledig afgesloten. Intussen is er terug doorgang richting Wijnegem. Richting Mortsel is het nog steeds omrijden.