Aangekondigde ‘knip’ is een feit: Langbaan met wegneembare paaltjes gesplitst ADA

20 augustus 2020

16u46 0 Borsbeek In september vorig jaar besliste de gemeenteraad dat de Langbaan met wegneembare paaltjes geknipt wordt nabij de Heilige Geesthoeve. Sinds kort staan de paaltjes en de borden er ook. Enkel fietsers en voetgangers kunnen nog door.

De knip kwam er waar de Langbaan kruist met de twee trage wegen die aan de Frans Beirenslaan reeds zijn afgesloten. Plaatselijk verkeer moet via de Vliegveldweg rijden om de bewoning van de Heilige Geestsite te bereiken ofwel via de Frans Theyslei tot aan de nu heropgebouwde hoeve net voorbij het kerkhof. Alleen fietsers en voetgangers kunnen nog door. Cursisten van Academia en leden van fort verenigingen kunnen via de Vliegveldweg het fort bereiken of parkeren zich op de nieuwe parking Verlengde Schanslaan om zo de school en het fort te bereiken.

Met de knip wil het bestuur de veiligheid voor de zwakke weggebruiker verhogen. Deze maatregel past in het masterplan Fort 3 en sluit aan bij het beleid van het lokaal bestuur in het kader van veiligheid, leefbaarheid en de beleving van de gemeentelijke wegen in de omgeving van Fort 3.