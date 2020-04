72 van 88 bewoners besmet in Borsbeeks woonzorgcentrum: “16 andere bewoners afgezonderd op twee gangen” Sander Bral

25 april 2020

11u29 3 Borsbeek Net zoals vele andere woonzorgcentra in Vlaanderen is ook het Borsbeekse Compostela zwaar getroffen door corona. Uit testresultaten die vrijdag gecommuniceerd werden, blijkt dat 72 van 88 bewoners (82%!) besmet zijn met het virus. Elf bewoners overleden sinds het begin van de crisis. 39 van 105 medewerkers (37%) testten ook positief. “Zij kunnen aan het werk blijven op de Covid-afdeling.”

Sinds begin april heerst er door uitbraken van corona verhoogd alarm in woonzorgcentra over heel Vlaanderen. 55 uitgekozen centra werden in een eerste fase gescreend, zowel bewoners als personeel werden getest op corona. De screening van woonzorgcentrum Compostela in Borsbeek, kwam pas in een tweede fase aan bod. De resultaten daarvan druppelden deze week systematisch binnen. Vrijdag konden alle betrokken en hun naasten ingelicht worden en communiceerde het zorgcentrum over de cijfers.

“Ondanks de uiterst strenge toepassing van de opgelegde maatregelen, blijkt dat een groot aantal van de bewoners besmet is met het Covid-19 virus”, zegt Sonia Cautereels van de vzw Compostela, dat naast Borsbeek ook zorgcentra beheert in Hove, Broechem (Ranst), Berchem (Antwerpen) en Antwerpen. “Het gaat om 72 van 88 bewoners of 82%. Voor het verzorgend personeel ligt de verhouding omgekeerd en is een beperkter aantal besmet, namelijk 39 van 108 medewerkers of 37%. Tot hiertoe zijn er tijdens deze crisisperiode elf overlijdens te betreuren. Het is onbekend hoeveel van deze overlijden specifiek te wijten zijn aan het virus.”

Afgesloten gangen

“Het aantal bewoners en personeelsleden dat ziektesymptomen vertoont, is zeer laag op dit moment”, benadrukt Cautereels. “De testresultaten komen dan ook geen dag te vroeg om gerichte acties te ondernemen. Voor virusvrije bewoners blijven de bestaande maatregelen onverminderd gehandhaafd, zoals quarantaine op de kamer. Als bijkomende maatregel worden ze afgezonderd op twee afgesloten gangen waar ze uitsluitend verzorgd worden door virusvrij personeel.”

(lees verder onder de foto)

Van preventie naar leefbaarheid

Voor de bewoners die positief testten op het virus worden de huidige maatregelen versoepeld. “Zij mogen de kamer verlaten en gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes”, gaat Cautereels verder. “De focus verplaatst zich van preventie naar huiselijkheid. Dat betekent dat maaltijden terug samen worden verbruikt en de normale activiteiten binnenshuis hervatten. Het doel van deze versoepeling is de fysieke en mentale weerbaarheid van de bewoners te optimaliseren door betere controlemogelijkheden op voeding en stimuleren van de mobiliteit.”

De besmette personeelsleden hebben de keuze om te blijven verder werken. “Als ze geen symptomen vertonen, zoals de grote meerderheid, mogen ze als ze dat zelf willen, blijven verder werken op de Covid-afdeling. De afdeling met de niet-besmette bewoners blijft uiteraard afgesloten voor hen.”

Help de Helpers

Het woonzorgcentrum in Borsbeek kwam vorige week al in de aandacht door een misnoegde vrijwilliger die werd opgeroepen maar niet getest kon worden. Op dat moment was er nog sprake van acht doden en minstens dertig besmette bewoners. Compostela deed toen een oproep naar vrijwilligers maar de personeelsbezetting is intussen terug op de rails. Wie toch nog wil helpen in Compostela of in een ander Vlaams zorgcentrum kan zich aanmelden op het platform Help de Helpers van de Vlaamse overheid.