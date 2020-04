24 jaar zit Dimitri met een verhaal in zijn hoofd, nu deelt hij het met iedereen in zijn eerste roman Kali Limenes David Acke

20 april 2020

15u54 1 Borsbeek In 1996 vormde zich in het hoofd van Dimitri Cools een verhaal. In de zomer van dat jaar trok hij voor het eerst opnieuw op vakantie naar Kreta nadat hij eerst maanden in quarantaine had gezeten nadat lymfeklierkanker werd vastgesteld. Hij was toen 21 jaar. De ziekte maar ook die zomervakantie zal aan de basis liggen van zijn eerste roman ‘Kali Limenes’.

24 jaar lang liep Dimitri Cools (46) uit Borsbeek rond met een verhaal in zijn hoofd. Eentje dat hij al die jaren wilde uitschrijven in een boek. Pogingen zijn verhaal neer te schrijven kwamen maar gingen ook al weer snel. Het verhaal bleef er echter altijd. Nu, 24 jaar na die ene zomer van 1996, is er het boek ‘Kali Limenes’.

“Het was nooit een droom of doel van mij om een boek te schrijven maar plots was het verhaal daar. Het begon allemaal in 1996 toen ik voor het eerst sinds er op mijn 21e lymfeklierkanker werd vastgesteld opnieuw op zomervakantie mocht. De maanden daarvoor verbleef ik in quarantaine. In Kreta werd ik op slag verliefd op het land en daar is het verhaal ontstaan”, vertelt Dimitri. ‘Kali Limenes’ is voor een stuk auto-biografisch. Het hoofdpersonage heet ook Dimitri en speelt zich af in Kreta. Ook hij wordt op zijn 21ste getroffen door lymfeklierkanker.

Hoewel het verhaal al die jaren kon rijpen in het hoofd van Dimitri, was het neerschrijven geen eenvoudige klus. “Al die jaren heb ik verschillende pogingen gedaan om er een boek van te maken. Maar altijd verdween het verhaal weer in de koelkast. Misschien was ik er nog niet klaar voor? Op dat moment was ik ook nog niet zo belezen. Ondertussen las ik veel en dat heeft me enorm geholpen.”

Twee jaar geleden kroop Dimitri opnieuw in de pen met maar één doel: schrijven tot het helemaal klaar is. “Ik ben er aan begonnen met een enorme intensiteit. Iets wat ik misschien wat onderschat heb. Ik herbeleefde die tijd zo fel dat ik me opnieuw heel ziek voelde. Op een moment dacht ik: ik heb opnieuw kanker. Dat was gelukkig niet zo maar door de intensiteit van het werken was ik wel echt compleet uitgeput.” Toen het boek klaar was, stuurde hij het verhaal naar enkele uitgeverijen. Sommige reageerden niet, anderen waren enthousiast maar wilden de vormgeving zelf doen. Dat zag Dimitri niet zitten en dus besloot hij het in eigen beheer uit te brengen.

Voor iedereen

“Zonder pretentieus te willen klinken zou ik het boek in de categorie ‘literatuur’ plaatsen. Het is ook een boek dat door iedereen gesmaakt kan worden. Iedereen die het al las, was erg positief. Mannen en vrouwen. Voor mensen die me niet kennen is het een boek over het Griekse leven en over een man die strijdt tegen kanker. Hierdoor kan het boek ook interessant zijn voor mensen die van dichtbij of veraf te maken hebben gehad met de ziekte”, zegt de schrijver.

Of dit nu het begin is van een schrijverscarière, laat Dimitri in het midden maar het is wal de start van een nieuwe artistieke carrière. “Ik ben beeldend kunstenaar van opleiding en door het boek heb ik nieuwe energie gevonden om me creatief bezig te houden. Als ik op een dag de nood voel een nieuw boek te schrijven zal ik dat zeker doen. Maar het is geen doel op zich om nu snel een tweede te maken. Ik wil me nu vooral creatief bezighouden in de ruime betekenis van het woord.”

‘Kali Limenes’ is te koop via www.agios-ilios.com voor 18,50 euro.