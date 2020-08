Zware tak breekt af na regenbui en belandt op auto’s Tim Van Der Zeypen

15 augustus 2020

19u35 0

In Luipegem in Bornem heeft een zware tak van een boom het vanavond begeven. Vermoedelijk ligt de regenval die gepaard ging met een felle windstoot alsook de storm van afgelopen dinsdag aan de basis. De tak belandde op drie geparkeerde wagens. De schade bleef beperkt. Er vielen geen gewonden. De brandweer moest ter plaatse komen om de tak in stukken te zagen.