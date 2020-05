Zorgverleners krijgen gratis parkeerkaart, inwoners kunnen oprit ter beschikking stellen Els Dalemans

15u02 0 Bornem De gemeente Bornem start met de verdeling van stickers en parkeerkaarten voor ‘zorgparkeren’. “Inwoners kunnen hun eigen parkeerplaats ter beschikking stellen, wij maken de zorgparkeerkaart gratis tot eind 2020”, zegt mobiliteitsschepen Saadet Gulhan (N-VA).

“Voor zorgverleners is het belangrijk dat zij vlot en op tijd bij hun patiënten kunnen geraken. Dat is door de parkeerdruk niet altijd makkelijk, vaak moeten hulpverleners een aantal keer in de buurt rondrijden om een parkeerplaats te vinden. Wij gingen op zoek naar een manier om deze zorgverleners te helpen, want zij zorgen er mee voor dat hulpbehoevenden thuis kunnen verzorgd worden.”

Sticker

“Daarom lanceren we in Bornem het zorgparkeren. Alle inwoners kunnen bij onze dienst mobiliteit een sticker aanvragen, waarmee ze duidelijk maken dat ze hun oprit of parkeerplaats ter beschikking stellen van zorgverleners. Zij kunnen er tijdens een huisbezoek in de buurt gratis parkeren, maar leggen dan wel steeds hun zorgparkeerkaart en contactgegevens zichtbaar achter de voorruit van hun auto.”

Vergoeding

“De nodige zorgparkeerkaart kan aangevraagd worden bij de gemeente, vanaf 2021 tegen vergoeding. Maar omwille van de coronamaatregelen werd door het college van burgemeester en schepenen beslist om deze zorgparkeerkaart gratis te maken tot eind 2020. Zorgverleners mogen met hun speciale parkeerkaart zichtbaar achter het raam geplaatst ook parkeren op de parkeerplaatsen binnen de blauwe- en betalende zone.”