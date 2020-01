Zestien chauffeurs geflitst tijdens snelheidscontrole TVDZM

16 januari 2020

Tijdens een snelheidscontrole in Bornem heeft de politiezone Klein-Brabant in totaal 230 autobestuurders gecontroleerd. De politie had zich opgesteld langs de Molenveldweg en in de Platte Heegtestraat. “Op beide plaatste telt een maximale toegelaten snelheid van vijftig kilometer per uur”, luidt het bij de politiezone. In de Molenveldweg werden negen autobestuurders geflitst, langs de Platte Heegtestraat lag dat aantal iets lager. Hier werden zeven chauffeurs op de bon gezwierd. Alle zestien autobestuurders zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten.