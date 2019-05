Zesdejaars leggen 'het Grote Fietsexamen' door Bornem-centrum af Els Dalemans

23 mei 2019

17u49 0 Bornem De zesdejaars van de OLV Presentatieschool en De Appelboom waagden zich donderdag aan het ‘Grote Fietsexamen’ van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de gemeente Bornem. Alles samen baanden zo’n 80 kinderen zich een weg door het verkeer.

“In het verleden organiseerden onze scholen elk afzonderlijk een fietsproef voor de zesdejaars, maar deze vonden meestal plaats in de eigen schoolomgeving. Wij vinden het belangrijk dat deze leerlingen oefenen in Bornem-centrum, omdat ze daar vanaf september zullen rondrijden wanneer ze naar de middelbare school gaan. Daarom organiseren we nu al voor de tweede keer dit examen samen met VSV”, zegt Isabelle Michiels van de dienst mobiliteit.

“We stippelden een parcours uit doorheen het centrum, de scholen konden dit de voorbije weken met de leerlingen inoefenen. De kinderen moesten dat parcours donderdag individueel afleggen en ze werden onderweg gecontroleerd. Er werd geoefend op rechts op de rijbaan fietsen, links en rechts afslaan, langs een hindernis fietsen...”

“Natuurlijk kozen we opzettelijk ook voor enkele moeilijke punten. Zo moesten de kinderen tegen de rijrichting van de wagens in door de Boomstraat rijden, én zoals het hoort telkens voorrang geven aan wie van rechts kwam. We zagen enkele twijfelaars, maar alle kinderen deden goed hun best. Begin juni volgt een tweede fietsexamen met opnieuw een groep van 80 leerlingen.”