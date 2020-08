Zeldzame haardplaat teruggeplaatst in Kasteel d’Ursel: “Alsof onze schouw erop heeft gewacht” Wannes Vansina

26 augustus 2020

16u04 0 Bornem Kasteel d’Ursel in Hingene is sinds woensdag een bijzonder stukje erfgoed rijker: een zeldzame 18de-eeuwse haardplaat. Deze werd bij toeval teruggevonden in Waals-Brabant en werd na restauratie geplaatst.

Tijdens de lockdownperiode maakte Dominique de Ville de Goyet van de gelegenheid gebruik om orde op zaken te stellen in zijn kasteelhoeve. “In een van de bijgebouwen ontdekte hij een gietijzeren haardplaat van bijna een vierkante meter groot en enkele centimeters dik”, doet directeur Koen De Vlieger het verhaal.

“Ze was versierd met het wapenschild van de familie d’Ursel en bleek afkomstig uit het hôtel d’Ursel, hun Brusselse stadsresidentie die in 1960 werd gesloopt. Dominique de Ville de Goyet besliste om de plaat te schenken aan het kasteel van Hingene, de voormalige zomerresidentie van de familie d’Ursel.”

Van de zestien open haarden in Kasteel d’Ursel, was er maar één geschikt. “Toevallig is de achterwand van deze haard eerder beperkt gerestaureerd. Alsof deze schouw op deze plaat heeft gewacht”, lacht hij.

De haardplaat werd vermoedelijk door de vorige eigenaar van de kasteelhoeve gekocht van een antiquair, zoals zoveel spullen uit paleis. “Het leuke is: elke keer dat jullie over een vondst publiceren, volgt een nieuw telefoontje met de melding van een grote of kleine vondst.”