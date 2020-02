Wordt postgebouw het nieuwe gemeentehuis van Bornem? “We sluiten geen enkele optie uit”

Els Dalemans

20 februari 2020

14u12 2 Bornem De gemeente Bornem gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor het postgebouw in de Boomstraat. Ook een nieuw gemeentehuis op deze locatie is een optie. “We sluiten niks uit en onderzoeken alle pistes”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). Maar Luc De boeck (CD&V) waarschuwt: “Wij vrezen voor parkeerproblemen en plaatsgebrek.”

Bpost heeft het bod van de gemeente Bornem op het postkantoor in de Boomstraat aanvaard, de gemeenteraad keurde ondertussen ook de verkoopsovereenkomst goed. Nu kan gestart worden met de zoektocht naar een invulling voor het pand, waarvan de aankoop past in een groter plan voor de herontwikkeling van de Boomstraat.

Recht op informatie

“Zeker gezien de prijs die betaald werd voor dit pand, stellen wij ons vragen over de bestemming van het postgebouw. De burgemeester liet zich eerder ontvangen dat het mogelijk is om het gemeentehuis naar deze locatie te verhuizen. Het personeel heeft recht op informatie over deze plannen”, zegt De boeck.

“Bovendien stellen wij ons heel wat vragen bij die optie. Wij denken dat hier niet genoeg beschikbare ruimte is om alle diensten samen te brengen, en het lijkt ons geen goed idee om met verschillende locaties te moeten werken. Ook vrezen we voor parkeerproblemen: de parking Achterweidestraat kan deze capaciteit niet aan. Een studiebureau deed eerder al goede voorstellen om de ergernissen die bestaan over het huidige gemeentehuis weg te werken, zodat men op die site kan blijven werken. Dit lijkt ons een beter plan.”

Leegstand wegwerken

Ook Wim Verheyden (Vlaams Belang) stelt zich vragen bij dit idee: “Is dit de manier van het bestuur om de leegstand in de Boomstraat weg te werken? Ik ben benieuwd hoe men een bereikbaar gemeentehuis wil combineren met een autoluwe Boomstraat.”

“We sluiten geen enkele optie uit, alle mogelijke pistes worden onderzocht maar er is nog niks beslist” reageert burgemeester Joos. “Onze werknemers zijn zelf vragende partij voor een aangenamere werkplek, want ook op de huidige site zijn inderdaad heel wat aanpassingen nodig. Deze aanpassingen zouden ook zeker één miljoen euro kosten, en dan blijven we werken in een weinig toegankelijk pand.”

Extra ontvangstruimtes

“We deden op de huidige site van het Hemelhof net enkele hoogdringende investeringen. Zo werden er onder andere extra ontvangstruimtes ingericht in het Sociaal Huis. We onderzoeken ook verder wat hier nog mogelijk is, maar het lijkt ons allesbehalve fout om óók te bekijken wat de mogelijkheden van het postgebouw zijn.”