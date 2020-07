Woonveer bouwt 7 nieuwe sociale woningen in Tijpelwijk: “Coronacrisis zorgde voor vertraging bij afwerking” Els Dalemans

07 juli 2020

16u46 1 Bornem De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer bouwde drie nieuwe woningen en vier nieuwe appartementen in de Tijpelwijk in Bornem. Aan de twee projecten samen hangt een prijskaartje van zo’n 1,2 miljoen euro.

“De Tijpelwijk werd in 1963 ontwikkeld door de toenmalige sociale woonmaatschappij ‘Gezellige Woningen’. De woonwijk telt vandaag zo’n 100 huurwoningen en evenveel verkochte woningen. Vanuit onze nieuwe, gefusioneerde huisvestingsmaatschappij konden we er net twee nieuwbouwprojecten realiseren”, zegt directeur Bart Smets.

Rolstoeltoegankelijk

“Aan de Prins Albertlaan konden we een perceel aankopen met ruimte voor 4 appartementen: 2 flats op het gelijkvloers met 1 en 2 slaapkamers en 2 duplexappartementen met 2 en 3 slaapkamers. De gelijkvloerse appartementen zijn rolstoeltoegankelijk en alle flats zijn voorzien van isolatie volgens de nieuwste normen, een centraal ventilatiesysteem, zonneboilers, regenwaterrecuperatie… Achteraan liggen 4 garages en een gemeenschappelijke berging.”

Minicomplex

“Ons tweede project ligt in de Molenveldweg, waar een bestaande garageblok kon afgebroken worden. Zo creëerden we voldoende ruimte voor een nieuw ‘minicomplex’ van 3 eengezinswoningen en 13 garages. 2 woningen tellen 2 slaapkamers en 1 woning kreeg 3 slaapkamers. Ook deze woningen zijn voorzien van alle moderne comfort en elk gezin beschikt over een garage naast het woningblok.”

Vertraging

“De coronacrisis en bijhorende lockdown zorgden voor een kleine vertraging bij de afwerking van de woningen en flats. Er mocht immers steeds maar één onderaannemer tegelijk aan het werk gaan op de werf. Uiteindelijk konden de 3 woningen en 4 appartementen tegen de zomervakantie worden toegewezen en verhuurd.”