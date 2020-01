Woonveer bouwt 21 nieuwe huizen in Mariekerke Els Dalemans

08 januari 2020

12u31 1 Bornem De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant sloopte 12 huizen in de Jan Van Meerbeecklaan in Mariekerke (Bornem). Zo wordt plaats gemaakt voor de bouw van 21 nieuwe woningen.

“De sociale woonwijk in de Jan Van Meerbeecklaan in Mariekerke dateert al van 1963. Deze woningen werden te huur aangeboden, maar in de loop der jaren hebben een aantal huurders hun woning kunnen aankopen. Voor de overige huizen, die fel verouderd waren, gaan we nu voor een vervangbouwproject. We sloopten 11 bestaande woningen om zo plaats te maken voor 21 nieuwe exemplaren”, zegt directeur van Woonveer Bart Smets.

Rolstoelgebruikers

“Er is duidelijk nood aan compacte en energiezuinige huizen voor kleinere gezinnen of alleenstaanden, daar kiezen we in Mariekerke dan ook bewust voor. We gaan voor laagbouw meergezinswoningen met één woning op het gelijkvloers en één duplexwoning op de eerste verdieping en onder het hellend dak. In totaal zijn er 9 gestapelde woningen met 1 slaapkamer, 5 gestapelde woningen met 2 slaapkamers en 6 gestapelde woningen met 3 slaapkamers. We bouwen ook 1 eengezinswoning met 3 slaapkamers. Zes woningen worden specifiek aangepast voor rolstoelgebruikers.”

Voorjaar 2021

“Het was ook nu weer een hele klus om de timing van financiering, herhuisvesting en vergunningen voor dit project op elkaar af te stemmen. In 2018 werd de bouwvergunning afgeleverd en kregen de huidige huurders een andere huisvesting. Na enkele bijkomende studies werden de werken begin juli 2019 gegund aan de aannemer, eind november werd gestart met de sloop van de 11 woningen. We hopen de 21 nieuwe huurwoningen te kunnen afwerken tegen het voorjaar van 2021, aan het project hangt een prijskaartje van 3,2 miljoen euro.”