Windturbines aan Qualiphar krijgen wieken: “Tegen zomer draait bedrijf op 100 procent groene stroom” Els Dalemans

01 juni 2020

14u28 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Bornem Aan het farmaceutische familiebedrijf Qualiphar in Bornem werd maandagochtend druk gewerkt. De laatste wieken van de twee windturbines die op de site worden gebouwd, werden omhoog gehesen en bevestigd. “Tegen de zomervakantie zal Qualiphar draaien op 100 procent groene stroom” zegt Thomas Devogelaere van BeauVent, eigenaar en uitbater van beide turbines.

Al in mei 2019 ging de symbolische eerste spade in de grond voor de bouw van twee eerste windturbines van Bornem. Zaakvoerder van Qualiphar Karl Verlinden was maar liefst 20 jaar in de weer met de nodige vergunningen. “Begin 2020 zijn we uiteindelijk gestart met de bouw van de twee exemplaren, met een gondelhoogte van 113 meter en een tiphoogte van 149 meter”, zegt Devogelaere.

Windstil

“De masten werden de voorbije weken geplaatst, daarna was het wachten op een windstil moment. Maandagochtend was het zover, en werden de wieken op hun plaats gehesen. Nu volgen de interne bekabeling, de netaansluiting, het testen en afstellen van de turbines… We hopen de volledige klus tegen eind juni, net voor de start van de zomervakantie, te kunnen klaren. Met deze twee turbines in werking kan Qualiphar de site langs de N16 in Bornem voor de volle 100 procent voorzien van groene stroom. De meerproductie wordt geïnjecteerd op het net.”