Wim Verheyden (Vlaams Belang) verkozen voor Vlaams Parlement: “Ik ga niet plots in maatpak rondlopen, maar blijf gewoon Wim”

Els Dalemans

27 mei 2019

16u53 0 Bornem Bornems gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Wim Verheyden (52) is met 7.269 stemmen achter zijn naam verkozen voor het Vlaams Parlement. “Ik werk al 31 jaar bij het farmaceutische bedrijf Pfizer in Puurs-Sint-Amands, dus dit wordt een compleet andere werkomgeving. Al ga ik niet plots dagelijks in maatpak rondlopen, ik blijf gewoon mezelf.”

Het is een bijzonder jaar voor Wim Verheyden. Tijdens de vorige legislatuur zat hij in zijn eentje voor de Vlaams Belang-fractie in de Bornemse gemeenteraad. De partij zakte er van 4 zetels in 2006 naar nog één exemplaar in 2012. Maar Verheyden werkte hard, en dat wierp in oktober 2018 vruchten af. De partij heeft nu weer 3 zetels in de gemeenteraad, én Verheyden raakte verkozen als provincieraadslid. Nu, amper enkele maanden later mag hij naar het Vlaams Parlement.

Fantastisch team

“Het zijn absurde maanden geweest, en ik heb kansen gekregen waar ik nooit van durfde dromen. Toen men mij plaats 5 aanbood op de Vlaamse lijst, heb ik me dan ook helemaal gesmeten. Het waren zware weken, veel zwaarder dan bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dankzij een fantastisch team is het ons gelukt, ik wil deze overwinning en mijn mooie score dan ook uitdrukkelijk aan deze mensen opdragen.”

Al 31 jaar bij Pfizer

“En nu wordt het spannend, want ik heb geen idee wat er precies op mij afkomt. We zullen vanuit onze fractie wel snel samenzitten met alle verkozenen, en ik moest 18 juni vrijhouden voor de eedaflegging. Dinsdag plan ik een overleg met mijn baas bij Pfizer, daar ben ik intussen al 31 jaar aan de slag. Op dit moment werk ik in het controleteam, we doen metingen en staalnames. Het Vlaams Parlement wordt dus een heel andere wereld dan wat ik gewend ben.”

Gewoon Wim

“Toch ben ik niet van plan om me nu meteen dagelijks in maatpak te hijsen. Ik ben en blijf ‘gewoon Wim’, die graag onder de mensen komt en een babbeltje doet. Ik zal meer in Brussel zitten, maar Bornem blijft mijn thuisbasis. Ik kijk er wel enorm naar uit om bij te lezen, er zitten immers enkele grote kleppers in onze fractie. Ik vroeg al om advies aan Bornems partijgenoot Luk Van Nieuwenhuysen, die de nodige ervaring heeft in het Parlement, en zal dat vast nog vaker doen. Ik blijf ook zetelen in de Bornemse gemeenteraad, in de provincieraad laat ik me wel vervangen.”