Wielrenner Martin Van den Bossche, meesterknecht van Eddy Merckx, na 50 jaar opnieuw ontvangen door de koning

Els Dalemans

05 juli 2019

14u33 2 Bornem 50 jaar geleden won Eddy Merckx zijn eerste Ronde Van Frankrijk. De wielrenner werd daarom vrijdag ontvangen door koning Filip en koningin Mathilde, samen met zijn ploegmakkers van 1969. Ook van de partij: ’de lange van Hingene’, oud-wielrenner Martin Van den Bossche. De Bornemnaar was jarenlang meesterknecht van Merckx, en mocht ook 50 jaar geleden al champagne drinken met de koning.

“Als kind fietste ik regelmatig voorbij het koninklijk paleis, maar ik kon me natuurlijk niet inbeelden dat ik daar ooit zou rondlopen. In 1969 was het plots zover: we werden met onze ploeg uitgenodigd door koning Boudewijn. Eerlijk gezegd heb ik dat moment niet bewust genoeg meegemaakt: ik was simpelweg té moe. Al herinner ik me nog wel goed dat we de supporters buiten gingen begroeten. De mensen stonden te drummen aan de poorten, om toch maar een glimp van ons op te vangen. Nu 50 jaar later ging het er allemaal iets rustiger aan toe”, lacht Van den Bossche.

De Bornemnaar is vooral bekend als meesterknecht van, maar hij zette ook zelf heel wat sportieve prestaties neer. “Ik begon te koersen in 1957, een jaar later schreef ik mij officieel in bij de wielerbond. Al snel merkte ik dat ik talent had. Er werd hard gereden, en rondom mij hoorde en zag ik de rest puffen en zweten. Ik kon wél altijd mee, en klom zo jaar na jaar hogerop. Voor mijzelf is niet 1969, maar 1970 het mooiste jaar. Ik eindigde toen op de 4de plaats in de Ronde Van Frankrijk en op de 3de plaats in de Giro.”

1970 was ook privé een topjaar voor de Bornemnaar. “Ik leerde in mei mijn vrouw Antonia kennen in Italië, zij was het buurmeisje van wielrenner Marino Basso. Al in november van datzelfde jaar stapten we in het huwelijksbootje. Eerst woonden we 5 jaar in Italië, maar op 9 mei 1974 kwam ik zwaar ten val. Ik heb geluk gehad: ik was zwaar gekwetst maar werd in het ziekenhuis goed verzorgd. Op dat moment wist ik echter al: nu is het gedaan met wielrennen. Ik was 33, en besefte dat het leven meer is dan koersen alleen. Na die beslissing heb ik al mijn materiaal verkocht en nooit meer gefietst.”

“Ik heb toen nachtenlang wakker gelegen om na te denken over onze toekomst. Van andere wielrenners wist ik dat het niet eenvoudig is om iets nieuw te vinden nà de sport. Het liefst van al wou ik een eigen zaak starten. Ik reed het laatste jaar van mijn carrière voor de Italiaanse tegelfabriek Jollj Ceramica, door die samenwerking besloot ik mijn eigen tegelbedrijf te openen. Antonia en ik verhuisden naar België, waar we een eerste stukje grond kochten. Ondertussen breidden we meermaals uit en runt onze zoon Niki de zaak, die 9 medewerkers telt.”

Van den Bossche is dan wel blij met de uitnodiging van de koning, de bijhorende drukte laat hij aan zich voorbijgaan. “Ik ga elke dag om 20.30 uur slapen, dus van de televisieprogramma’s die terugblikken op 1969 zag ik er nog geen seconde. De ploegmakkers van toen zie ik jaarlijks nog een paar keer, bijvoorbeeld bij een verjaardagsfeest of huwelijksverjaardag. Verder ben ik altijd meer voor de eenvoud dan voor de show geweest. Ik heb een druk leven gehad, met een rustig einde. Mijn vrouw en ik zijn nog gezond, onze zaak is in goede handen en we genieten van onze kleindochter Mila. We hebben hard gewerkt en goed geleefd: ik ben een tevreden man.”